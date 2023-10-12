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Новости

12 октября, 07:15

Экономика

Собянин: правительство Москвы одобрило проект бюджета на 2024–2026 годы

Собянин: правительство Москвы одобрило проект бюджета на 2024–2026 годы

Москвичам рассказали о главных новостях 11 октября

Собянин: движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии восстановлено

Новости часа: Движение на Люблинско-Дмитровской линии полностью восстановили после ЧП

Собянин рассказал о строительстве дублера Калужского шоссе

Собянин: движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии восстановлено

Собянин: движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии восстановлено

Новости часа: в 2024 году продолжат модернизацию здравоохранения Москвы

Новости часа: бюджет Москвы сохранит свою социальную направленность

Собянин: состояние пострадавших в метро удовлетворительное

Москва потратит половину своего бюджета на социальную поддержку горожан. Сергей Собянин раскрыл детали проекта на ближайшие три года.

Кроме этого, большая доля бюджета пойдет на строительство и реконструкцию городских объектов. При этом программа реновации ускорится в два раза. На что город потратит больше всего денег? И сколько средств поступит в московскую казну в 2024 году

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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