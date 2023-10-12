12 октября, 07:15Экономика
Собянин: правительство Москвы одобрило проект бюджета на 2024–2026 годы
Москва потратит половину своего бюджета на социальную поддержку горожан. Сергей Собянин раскрыл детали проекта на ближайшие три года.
Кроме этого, большая доля бюджета пойдет на строительство и реконструкцию городских объектов. При этом программа реновации ускорится в два раза. На что город потратит больше всего денег? И сколько средств поступит в московскую казну в 2024 году
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.