Сергей Собянин рассказал, как преобразились парки и скверы на севере столицы

В столице подводят итоги летнего сезона благоустройства на севере города. Как рассказал Сергей Собянин в личном блоге, за последний год привели в порядок несколько скверов, облагородили водоемы и территории около них, создали ряд комфортных общественных пространств.

Так, например, Старопетровский сквер, а также скверы по улицам Коптевской и Клары Цеткин объединили в единый прогулочный маршрут, который связал районы Войковский и Коптево. В Восточном Дегунине, в сквере на улице 800-летия Москвы, обустроили две детские площадки, спортивную зону и территорию для тихого отдыха.



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