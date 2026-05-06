06 мая, 12:45Мэр Москвы
Сергей Собянин рассказал о разработках лауреатов премии "Новатор Москвы"
Каждый пятый проект премии "Новатор Москвы" связан с промышленностью, сообщил Сергей Собянин на своей странице в МАХ.
Участники премии разрабатывают новые технологии для производства – от микроинженерных устройств, ускоряющих химические и биологические эксперименты, до композитных материалов нового поколения для авиадвигателей и медоборудования.
В этом году прием заявок завершен, сейчас идет отбор 180 лучших проектов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.