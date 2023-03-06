Собянин открыл 15-й современный пригородный вокзал будущего МЦД-4

В Москве после реконструкции открыли пригородный вокзал Очаково. Это 15-й современный вокзал на Калужском направлении МЖД, который станет частью МЦД-4. Об этом сообщил Сергей Собянин.

По словам мэра, вокзал также станет удобным для маломобильных горожан и пассажиров с детьми. Как теперь выглядит станция и территория рядом? И как изменится транспортная ситуация для жителей ближайших районов с запуском МЦД-4?

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