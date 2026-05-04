Мэр Москвы рассказал о строительстве южного участка МСД

Строительство финального участка Московского скоростного диаметра (МСД) на юге столицы завершится уже в этом году, рассказал Сергей Собянин в мессенджере МАХ. Участок начали строить в 2023 году, и он готов уже более чем на половину.

На сегодня строительная готовность объекта составляет 55%, сообщил заместитель руководителя департамента Константин Селищев. За счет этого участка время в пути сократится в среднем на 7 минут. Строительство нового участка улучшит транспортное обслуживание более 700 тысяч жителей.

