Мэр Москвы: установим мемориальные доски в память о Героях Советского Союза

В столице появятся новые мемориальные доски, посвященные Героям Советского Союза. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в MAX.

На улице Девятая Рота появится доска в честь капитана 1-го ранга Сергея Решетова. На улице Космонавтов, дом 12, появится мемориальная доска в честь военного разведчика Ладо Давыдова. В Большом Афанасьевском переулке установят доску генерал-полковнику авиации Василию Решетникову.

Кроме того, в Вспольном переулке появится мемориальная доска генерал-лейтенанту авиации Сергею Денисову, а на Садовнической улице, дом 25 – доска в честь генерал-полковника Валерия Востротина.