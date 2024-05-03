03 мая, 00:00Город
Новости часа: Собянин сообщил, как будет работать городской транспорт на Пасху
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Метро и МЦК в ночь на Пасху, 5 мая, будут работать до 02:00. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Театральные постановки и праздничные концерты подготовил Музей Победы к 9 мая. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.
Шестнадцать расчетов поливомоечной техники заступили на круглосуточное дежурство в ТиНАО. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.