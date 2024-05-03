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Новости

03 мая, 00:00

Город

Новости часа: Собянин сообщил, как будет работать городской транспорт на Пасху

Новости часа: Собянин сообщил, как будет работать городской транспорт на Пасху

Собянин и Белозеров объявили о выходе на линии МЦД нового поезда "Иволга 4.0"

Новости часа: на линии МЦД вышел поезд нового поколения "Иволга 4.0"

Новости часа: событийный туризм привлечет в Москву около 7,3 млн гостей

Собянин: обновление подвижного состава МЦД полностью завершится к концу 2025 года

Собянин и Белозеров объявили о выходе на линии МЦД нового поезда "Иволга 4.0"

Новости часа: Собянин сообщил, как будет работать городской транспорт на Пасху

Новости часа: Собянин сообщил, как будет работать городской транспорт на Пасху

Собянин: в ночь с 4 на 5 мая будет продлено время работы городского транспорта

Новости часа: количество пляжных зон в Москве будут увеличивать ежегодно

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Метро и МЦК в ночь на Пасху, 5 мая, будут работать до 02:00. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Театральные постановки и праздничные концерты подготовил Музей Победы к 9 мая. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

Шестнадцать расчетов поливомоечной техники заступили на круглосуточное дежурство в ТиНАО. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.

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