Фестиваль "Казачья станица Москва" пройдет в "Коломенском" 12 сентября. Постановление об этом подписал Сергей Собянин.

Москвичи и туристы смогут познакомиться с казачьей культурой и историей, увидеть национальные костюмы и обряды, принять участие в тематических мастер-классах, посмотреть показательные выступления по джигитовке и выездке и состязания по рубке шашкой.

Участниками фестиваля станут казачьи общества, творческие коллективы, спортивные клубы, мастера-ремесленники, историки и этнографы.

