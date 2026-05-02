Сергей Собянин сообщил об успешной реализации в Москве первого проекта КРТ в своем личном блоге.

По его словам, на данный момент уже закончен КРТ "Октябрьское поле". Фактически он воплощает концепцию "15-минутного города".

В шаговой доступности у жителей есть все необходимое. Помимо жилых домов там построили бизнес-центр, медицинский центр, образовательный комплекс с частной школой и детским садом, обустроили зоны отдыха и несколько игровых полей, организовали зеленый сквер со спортивным кластером, детскими площадками и зоной для выгула домашних животных.

