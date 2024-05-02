Собянин и Белозеров объявили о выходе на линии МЦД нового поезда "Иволга 4.0"

По одной из линий МЦД начал курсировать первый поезд нового поколения "Иволга 4.0". В запуске поезда приняли участие Сергей Собянин и генеральный директор ОАО "РЖД" Олег Белозеров.

Главное отличие поезда от предыдущей модификации заключается в том, что в каждом вагоне теперь есть три двери вместо двух. Кроме того, "Иволга 4.0" плавно развивает скорость до 160 километров в час.

Подробнее о других особенностях нового состава – в эфире телеканала Москва 24.