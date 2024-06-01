Температура в столице превысила отметку в 31 градус

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Температура в столице поднялась выше 31 градуса. В городе действует оранжевый уровень погодной опасности из-за жары. Соответствующая информация появилась на портале Гидрометцентра.

Так, метеостанция у гостиницы "Балчуг" зафиксировала около 15:00 температуру на уровне 31,2 градуса.

Ведомство предупредило москвичей и гостей столицы о предпоследнем уровне погодной опасности.

В ближайшие дни в Москве прогнозируется теплая, но дождливая погода. В воскресенье, 2 июня, столбики термометров будут на уровне 27–29 градусов.

Днем в понедельник, 3 июня, температура будет колебаться в диапазоне 25–27 градусов. Дожди из Москвы не уйдут. К середине недели показатели снизятся до 20–25 градусов.

