01 июня, 17:22Общество
Температура в столице превысила отметку в 31 градус
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Температура в столице поднялась выше 31 градуса. В городе действует оранжевый уровень погодной опасности из-за жары. Соответствующая информация появилась на портале Гидрометцентра.
Так, метеостанция у гостиницы "Балчуг" зафиксировала около 15:00 температуру на уровне 31,2 градуса.
Ведомство предупредило москвичей и гостей столицы о предпоследнем уровне погодной опасности.
В ближайшие дни в Москве прогнозируется теплая, но дождливая погода. В воскресенье, 2 июня, столбики термометров будут на уровне 27–29 градусов.
Днем в понедельник, 3 июня, температура будет колебаться в диапазоне 25–27 градусов. Дожди из Москвы не уйдут. К середине недели показатели снизятся до 20–25 градусов.
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