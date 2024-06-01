Путин пообещал ускорить работу по поддержке некоторых категорий участников СВО

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Владимир Путин поручит кабмину ускорить работу по поддержке некоторых категорий участников спецоперации РФ на Украине. Об этом глава государства сказал в рамках встречи с руководителем фонда "Защитники Отечества" Анной Цивилевой.

Во время общения с президентом она обратила внимание, что есть случаи, когда время выдачи удостоверений ветеранов боевых действий военнослужащим затягивается. Такая ситуация, по ее словам, происходит при оформлении инвалидности с бойцами ЧВК и защитниками Донбасса. В последнем случае речь идет о тех, кто боролся с противником еще до присоединения к России новых регионов.

Путин указал на первоочередную важность выполнения задач на линии боевого соприкосновения.

"Это, конечно, первоочередные вещи, но, если люди не чувствуют заботы со стороны государства, то тогда и эти задачи решать сложнее, здесь нет вопросов первостепенного значения и второго уровня, нужно все решать в комплексе", – подчеркнул он.

Президент пообещал приложить все усилия, чтобы ускорить работу по предоставлению поддержки.

Ранее Путин подписал закон, которым супругам погибших участников СВО разрешается получать сразу два пенсионных пособия по потере кормильца.

Действие документа распространяется на женщин, которые не вступили в брак повторно и ухаживают за детьми младше 23 лет с правом на льготу. Речь идет о супругах погибших военных, которые проходили службу по призыву, а также участвовали в добровольческих формированиях.

