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Новости

01 декабря, 17:45

Культура

Новости часа: Собянин заявил, что станция "Университет Дружбы Народов" практически готова

Новости часа: Собянин заявил, что станция "Университет Дружбы Народов" практически готова

Пропускная способность МКАД увеличилась благодаря новой разметке – Собянин

Пропускная способность МКАД увеличилась благодаря новой разметке – Собянин

Сергей Собянин рассказал о развитии столичной системы здравоохранения

Собянин: на станции "Университет Дружбы Народов" установили мозаичное панно

Новости часа: Собянин рассказал о создании нового пространства для прогулок у Москвы-реки

Новости часа: Собянин объявил о строительстве и обновлении объектов здравоохранения

Новости часа: Собянин рассказал об обновлении медоборудования в столице

Собянин: более 1,5 млн кв м площадей для объектов здравоохранения появятся в столице

Сергей Собянин поздравил с днем рождения худрука Театра Эстрады Геннадия Хазанова

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Станция московского метро "Университет Дружбы Народов" на Троицкой линии практически готова. На станции установили мозаичное панно, сообщил Сергей Собянин.

Все 56 стационарных снегоплавильных пунктов в столице работают в круглосуточном режиме. Об этом заявил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Кинотеатр "Круговая кинопанорама" открыли на ВДНХ после обновления. Об этом рассказали в пресс-службе выставки.

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