Новости часа: Собянин заявил, что станция "Университет Дружбы Народов" практически готова

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Станция московского метро "Университет Дружбы Народов" на Троицкой линии практически готова. На станции установили мозаичное панно, сообщил Сергей Собянин.

Все 56 стационарных снегоплавильных пунктов в столице работают в круглосуточном режиме. Об этом заявил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Кинотеатр "Круговая кинопанорама" открыли на ВДНХ после обновления. Об этом рассказали в пресс-службе выставки.