Москвичам рассказали, как лечить "Омикрон".

Новый регламент медпомощи позволяет не обращаться в поликлинику, если болезнь протекает в легкой форме.

О том, чем лечиться и хватит ли необходимых препаратов всем, – в эфире телеканала Москва 24.