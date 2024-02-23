Около 15 тыс обращений в день принимают диспетчеры экстренных медслужб

Порядка 15 тысяч обращений в день принимают диспетчеры экстренных медицинских служб. Специалисты дежурят круглые сутки, но теперь им помогает искусственный интеллект. Чтобы быстрее разобраться, какая помощь нужна человеку, нейросеть генерирует наводящие вопросы, алгоритмы просчитывают результаты и собирают первичный анамнез.

Новые технологии уже позволили сократить время, которое проходит с момента звонка до приезда скорой помощи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.