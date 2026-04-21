Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
21 апреля, 10:30

Город

Число обследованных пациентов московских детских эндоцентров выросло на 70%

Число обследованных пациентов московских детских эндоцентров выросло на 70%, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Доступность исследований выросла в 1,5 раза: с 11 тысяч в 2024 году до 18 тысяч в 2025-м.

У почти 9 тысяч юных пациентов выявили заболевания органов ЖКТ впервые, в большинстве случаев на ранней стадии. Раньше такие процедуры занимали несколько дней, теперь проводятся за несколько часов. За 2 года обследование без госпитализации прошли почти 30 тысяч детей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
медицинагородвидеоЕвгения Мирошкина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика