В Москве еще на треть сократят число коек для пациентов с COVID-19

Число больничных коек для пациентов с COVID-19 в Москве сократят еще на треть. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Положительная динамика в эпидемиологической обстановке, которую мы наблюдаем в последнее время, позволяет нам вывести из работы с коронавирусом еще около 4,7 тысячи коек", – рассказала Ракова.

Она подчеркнула, что к стандартной работе вернутся корпуса городских больниц № 52 и 5 имени Филатова. Ракова уточнила, что прием пациентов с коронавирусом также сокращают резервные госпитали, из работы выведут около 2,7 тысячи коек. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.