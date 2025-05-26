26 мая, 11:45Культура
Читальный зал Главархива Москвы стал доступен в онлайн-формате
Читальный зал Главархива Москвы стал доступен в онлайн-формате. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, теперь записаться и получить разрешение на работу с документами можно не выходя из дома. Сервис предоставляет доступ к справочно-информационной системе архива, она помогает найти необходимые данные и просматривать оцифрованные копии документов.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.