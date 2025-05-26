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26 мая, 11:45

Культура

Читальный зал Главархива Москвы стал доступен в онлайн-формате

Читальный зал Главархива Москвы стал доступен в онлайн-формате

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Читальный зал Главархива Москвы стал доступен в онлайн-формате. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, теперь записаться и получить разрешение на работу с документами можно не выходя из дома. Сервис предоставляет доступ к справочно-информационной системе архива, она помогает найти необходимые данные и просматривать оцифрованные копии документов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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