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Культура

В российский прокат вышел фильм "Ламборгини: Человек-легенда"

В российский прокат вышел фильм "Ламборгини: Человек-легенда"

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В российский прокат вышел фильм, в производстве которого принимали участие две страны – Италия и США. Биографическая лента называется "Ламборгини: Человек-легенда".

В ней рассказывается история жизни создателя знаменитых спорткаров Ферруччо Ламборгини. Итальянский производитель тракторов мечтает выпустить машину, которая станет конкурентом Ferrari. Противостояние двух марок в киноленте показано не только на гоночной трассе, но и на производстве.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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