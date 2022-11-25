В российский прокат вышел фильм "Ламборгини: Человек-легенда"

В российский прокат вышел фильм, в производстве которого принимали участие две страны – Италия и США. Биографическая лента называется "Ламборгини: Человек-легенда".

В ней рассказывается история жизни создателя знаменитых спорткаров Ферруччо Ламборгини. Итальянский производитель тракторов мечтает выпустить машину, которая станет конкурентом Ferrari. Противостояние двух марок в киноленте показано не только на гоночной трассе, но и на производстве.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.