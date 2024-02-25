25 февраля, 23:30Культура
Вечер, посвященный 60-летию творческой деятельности Евгения Герасимова, прошел в Москве
В центральном доме кинематографистов состоялся вечер, посвященный 60-летию творческой деятельности народного артиста Евгения Герасимова. Актеру и политику исполнилось 73 года. С днем рождения его поздравил Сергей Собянин. Мэр Москвы пожелал артисту вдохновения и энтузиазма. Сам Герасимов рассказал, что предстоящий год для него будет насыщенным в творческом плане.
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