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25 февраля, 23:30

Культура

Вечер, посвященный 60-летию творческой деятельности Евгения Герасимова, прошел в Москве

Вечер, посвященный 60-летию творческой деятельности Евгения Герасимова, прошел в Москве

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В центральном доме кинематографистов состоялся вечер, посвященный 60-летию творческой деятельности народного артиста Евгения Герасимова. Актеру и политику исполнилось 73 года. С днем рождения его поздравил Сергей Собянин. Мэр Москвы пожелал артисту вдохновения и энтузиазма. Сам Герасимов рассказал, что предстоящий год для него будет насыщенным в творческом плане.

Подробнее – на телеканале Москва 24.

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