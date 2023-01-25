Владимиру Высоцкому исполнилось бы 85 лет 25 января

В среду, 25 января, исполнилось бы 85 лет Владимиру Высоцкому – одному из самых известных советских поэтов, актеров и авторов-исполнителей песен. Его именем названы улицы, скверы, набережные в городах России, его также носят почти 20 скал и пиков, каньонов и ледников, его имя присвоено даже горному плато архипелага Огненная Земля.

Весь день москвичи несли цветы на могилу поэта на Ваганьковском кладбище. Жители столицы и российские артисты поделились своим отношением к творчеству Владимира Высоцкого. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.