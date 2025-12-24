Москвичам рассказали, на какие культурные мероприятия можно сходить 24 декабря. На ВДНХ пройдет интерактивная экскурсия в музее Гарри Поттера. Гостей ждут тематические мастер-классы и квесты.

В Центральном зале на Вернадского состоится мюзикл "В джазе только девушки, или у каждого свои недостатки" по мотивам одноименного фильма с Мэрилин Монро. Зрителей ждет спектакль об опасном приключении двух музыкантов. На сцене прозвучат мелодии популярного американского джаза.

У станции метро "Красные Ворота" возле памятника Лермонтову в 14:00 стартует экскурсия "Сталинские высотки: символ советской эпохи". Участникам расскажут где находятся входы в бомбоубежища и как они оборудованы, а также где изначально должно было быть построено здание МГУ и почему от этого проекта отказались.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.