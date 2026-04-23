Международная ярмарка "Арт Москва" собрала в Гостином Дворе более 20 тысяч экспонатов

От малоизвестных шедевров Айвазовского и Шишкина до плакатов и видеоинсталляций. В Гостином Дворе начала работу ярмарка современного, классического и ювелирного искусства "Арт Москва". На площади в 12 тысяч квадратных метров здесь представлено более 20 000 произведений искусства.

Главной темой стала "Многослойность" – посетителям предложено слой за слоем вдумчиво расшифровывать смыслы, заложенные авторами. Проект объединил шесть направлений: "Современное искусство", "Классическое искусство", "Ювелирное искусство", "XX век. Наследие", "Тиражное искусство", "Дизайн".

Почему работы Айвазовского сейчас бьют рекорды на мировых аукционах? Как коллекционеры формируют свои экспозиции? Какие уникальные находки ждут гостей ярмарки? Об этом и многом другом узнала ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.