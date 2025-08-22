Форма поиска по сайту

22 августа

Фестиваль исторических садов открылся в "Царицыне"

22 августа в музее-заповеднике "Царицыно" уже в восьмой раз открылся фестиваль исторических садов. На нем представлены 18 ландшафтных композиций, среди которых 11 конкурсных работ и 7 спецпроектов на тему "Сады и наука". Не обошлось и без инноваций в сфере ландшафтного дизайна и садоводства.

Новинкой фестиваля стало мастер-шоу, в рамках которого профессионалы из разных регионов России создают формованные растения в стиле Ниваки.

Ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова на открытии фестиваля узнала секреты и нюансы ландшафтного дизайна.

