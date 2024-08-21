Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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21 августа, 18:00

Культура

Выставка фотографий "Мудборд" открыта в МАММ

Выставка фотографий "Мудборд" открыта в МАММ

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С 7 августа по 8 сентября 2024 года в "Мультимедиа Арт Музее" Москвы (МАММ) проходит выставка фотографий "Мудборд". Название экспозиции означает условный коллаж из различных образов – оно используется дизайнерами, фотографами и другими представителями модной сферы как отправная точка для создания журнальных снимков и предметов искусства.

Почему там стоит побывать и как именно выставка связана с модной индустрией? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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культуравыставкивидеоЕвгений Дуко
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