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20 ноября, 23:00

Культура

Москвичам рассказали, где можно увидеть постановку "Щелкунчика" в столице

Москвичам рассказали, где можно увидеть постановку "Щелкунчика" в столице

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Многие москвичи начали составлять культурную программу на новогодние праздники. Вариации знаменитой постановки есть в других столичных театрах, кроме Большого.

Например, в Московский кукольный театр на "Щелкунчика" можно пойти с детьми уже 2 декабря. Спектакль доступен по Пушкинской карте. Представят балет и в Концертном зале "Измайлово", и в Российском академическом молодежном театре. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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