Москвичам рассказали, где можно увидеть постановку "Щелкунчика" в столице

Многие москвичи начали составлять культурную программу на новогодние праздники. Вариации знаменитой постановки есть в других столичных театрах, кроме Большого.

Например, в Московский кукольный театр на "Щелкунчика" можно пойти с детьми уже 2 декабря. Спектакль доступен по Пушкинской карте. Представят балет и в Концертном зале "Измайлово", и в Российском академическом молодежном театре. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.