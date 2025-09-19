Жителей и гостей столицы пригласили в усадьбу Измайлово

Жители и гости столицы смогут отправиться в усадьбу Измайлово. Посетители познакомятся с ее историей, начиная с 1654 года.

В экспозиции можно увидеть фрагменты Львиных ворот, уникальную коллекцию чертежей измайловских земель, изразцы, сельскохозяйственные инструменты, памятники деревянной и белокаменной резьбы, подлинную водопроводную трубу 17 века, кирпичи с клеймами царских заводов.

