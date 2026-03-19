Шестая Московская неделя моды завершилась в "Манеже"

Там, где рождаются тренды: в Центральном выставочном зале "Манеж" завершилась шестая Московская неделя моды. В этом сезоне площадка объединила около 300 брендов из России и других стран. Примерно 70 процентов участников – представители столичной модной индустрии.

В ходе Недели моды гости могли не только узнать о самых свежих модных веяниях, но и пополнить свой гардероб коллекциями от отечественных дизайнеров.

Чем запомнится VI Московская неделя моды? Как эти шесть дней повлияют на модную индустрию? И какие яркие образы представили на финальных показах? Итоги масштабного форума вместе с его участниками подвели ведущие Москвы онлайн Татьяна Сальникова и Полина Ермолаева.