Заключительный день Московской недели моды объединил 14 показов

Московская неделя моды завершилась в "Манеже". Заключительный день шестого сезона объединил 14 показов дизайнеров из столицы и Владивостока. Программу открыли молодые специалисты. Они удивили зрителей моделями на ходулях.

На каждом показе был полный зал. Среди зрителей присутствовали не только профессионалы, но и те, кто следит за трендами.

Московская неделя моды стала площадкой для обмена опытом. Центральный выставочный зал собрал более 80 коллекций и 300 дизайнеров из разных регионов России и других стран, включая Китай, Испанию и Турцию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.