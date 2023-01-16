Кассовые сборы "Чебурашки" в РФ превысили 4 млрд рублей

Фильм "Чебурашка" установил новый рекорд. Это первый из российских фильмов собравший более 13 миллионов зрителей. До сих пор в числе лидеров были ленты "Движение вверх" и "Холоп". Каждый из них посмотрели чуть менее 12 миллионов человек. Абсолютным рекордсменом по числу зрителей в России остается американский фильм "Аватар".

При этом "Чебурашка" уже обогнал его по сборам в России. Первый "Аватар" выручил 3,5 миллиарда рублей, а новый российский фильм – более четырех миллиардов рублей. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.