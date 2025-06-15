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15 июня, 23:30

Культура

Художники рассказали, как изменится стена Цоя после реставрации

Художники рассказали, как изменится стена Цоя после реставрации

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Художники-активисты рассказали, как изменится стена памяти музыканта Виктора Цоя после реставрации. За более чем 30 лет там уже появилось несколько слоев надписей, цитат из песен и портретов артиста.

Художники сняли старую шпаклевку, загрунтовали стену и покрасили ее в желтый цвет. На стене уже появился новый портрет и всеми известные строчки песен. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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