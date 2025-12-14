Ледовые шоу с известными фигуристами пройдут на фестивале "Путешествие в Рождество". Перед гостями выступят Петр Чернышев, Татьяна Навка и Евгений Плющенко.

Также в программе фестиваля – тренировки по фигурному катанию и керлингу. На Кузнецком мосту откроется галерея дизайнерских елок, а на Тверском бульваре появится "бьюти-лес" с елками от российских косметических брендов.

