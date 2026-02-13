В Москве пройдет премьера нового фильма режиссера Богданова "Красавица"

В Москве на следующей неделе состоится премьера нового фильма режиссера Антона Богданова "Красавица". Это история о героизме сотрудников Ленинградского зоосада, которые спасли самого крупного гиппопотама того времени – бегемота по кличке Красавица.

Из-за веса эвакуировать бегемота было невозможно. Всю блокаду рядом с животным находилась Евдокия Дашина в исполнении актрисы Юлии Пересильд.

