12 сентября, 19:30Культура
Музыкант Кононов встретился с контрактниками в пункте отбора на военную службу в Москве
Солист музыкальной группы "Русский характер" Юрий Кононов посетил единый пункт отбора на военную службу по контракту на улице Яблочкова. Он исполнил перед будущими бойцами несколько песен и пожелал помнить свои корни.
В пункте отбора на военную службу можно подать документы, пройти медосмотр и определиться с военной специальностью. Здесь добровольцы узнают о льготах и выплатах.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.