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12 сентября, 19:30

Культура

Музыкант Кононов встретился с контрактниками в пункте отбора на военную службу в Москве

Музыкант Кононов встретился с контрактниками в пункте отбора на военную службу в Москве

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Солист музыкальной группы "Русский характер" Юрий Кононов посетил единый пункт отбора на военную службу по контракту на улице Яблочкова. Он исполнил перед будущими бойцами несколько песен и пожелал помнить свои корни.

В пункте отбора на военную службу можно подать документы, пройти медосмотр и определиться с военной специальностью. Здесь добровольцы узнают о льготах и выплатах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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культураобществовидеоЕкатерина Фоменко
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