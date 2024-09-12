Музыкант Кононов встретился с контрактниками в пункте отбора на военную службу в Москве

Солист музыкальной группы "Русский характер" Юрий Кононов посетил единый пункт отбора на военную службу по контракту на улице Яблочкова. Он исполнил перед будущими бойцами несколько песен и пожелал помнить свои корни.

В пункте отбора на военную службу можно подать документы, пройти медосмотр и определиться с военной специальностью. Здесь добровольцы узнают о льготах и выплатах.

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