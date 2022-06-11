На ВДНХ начинается фестиваль внутреннего туризма "Подорожник". Там возвели пять больших шатров: "Дальний Восток", "Черное море", "Санкт-Петербург", "Арктика" и "Центральный федеральный округ".

В программе – встречи с известными путешественниками, кулинарные мастер-классы, выступления музыкантов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.