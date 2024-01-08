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08 января, 14:30

Культура

Москвичам рассказали, как провести свободное время 8 января

Москвичам рассказали, как провести свободное время 8 января

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Для москвичей подготовили культурную программу на понедельник, 8 января. Так, в арт-пространстве Cube.Moscow проходят три выставки, которые стоит посетить в последний новогодний выходной.

Первую организовали галерея WHO I AM и художница Анна Пепе. Проект посвящен изучению женской природы. Вторая выставка рассказывает об оливье, а третья призвана привлечь внимание посетителей к проблеме пожаров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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