Москвичам рассказали, как провести свободное время 8 января

Для москвичей подготовили культурную программу на понедельник, 8 января. Так, в арт-пространстве Cube.Moscow проходят три выставки, которые стоит посетить в последний новогодний выходной.

Первую организовали галерея WHO I AM и художница Анна Пепе. Проект посвящен изучению женской природы. Вторая выставка рассказывает об оливье, а третья призвана привлечь внимание посетителей к проблеме пожаров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.