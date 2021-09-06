Жюри литературной премии "Русский детектив" – о народном голосовании

6 сентября в ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная итогам народного голосования за участников второй литературной премии "Русский детектив". Перед журналистами выступили:



председатель жюри второго сезона премии "Русский детектив", писатель, телеведущая Татьяна Устинова;

директор по киноканалам компании "Цифровое телевидение" Иван Кудрявцев;

руководитель книжного рекомендательного сервиса Livelib, член жюри премии Алина Репкина;

руководитель отдела общественных связей и социальных проектов сети книжных магазинов "Читай-город" Елена Абрамова.