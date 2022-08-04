Фанатам рассказали о работе над вторым фильмом "Джокер"

Фанаты замерли в ожидании выхода второго "Джокера". Сценарий уже готов, рабочее название картины "Безумие на двоих". Основные действия развернутся в психиатрической больнице.

Роль Джокера исполнит вновь Хоакин Феникс. А главная женская роль достанется певице Леди Гаге. Сиквел выйдет на большой экран 4 октября 2024 года.

А что же посмотреть в августе? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.