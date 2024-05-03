В Пушкинском музее открыли обновленную экспозицию французского искусства

В Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина открылась обновленная экспозиция французского искусства XVII – первой трети XIX века. Одна из главных работ, которая вернулась в музей – это картина "Сатир и нимфа" французского мастера Никола Пуссена.

Реэкспозиция зала еще продолжается. К окончательному виду она придет только к концу 2024 года. Добавят тактильные панно – это объемные реплики шедевров живописи, которые можно потрогать, в отличие от оригиналов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.