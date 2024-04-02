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02 апреля, 22:30

Культура

Более 230 фильмов покажут на Московском кинофестивале в 2024 году

Более 230 фильмов покажут на Московском кинофестивале в 2024 году

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Свыше 230 фильмов покажут на Московском кинофестивале в этом году. По словам организаторов, это на 20% больше чем в 2023-м. В основную программу вошли картины из России, Германии, Сербии, Румынии, Ирана и других стран.

Откроется кинофестиваль 19 апреля с показа испано-мексиканского фильма. Жюри возглавит исландский режиссер и продюсер Фридрик Тор Фридрикссон. Также запланирована и большая бизнес-программа для специалистов киноиндустрии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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