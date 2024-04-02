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02 апреля, 15:00

Культура

Выставку "Александр Дейнека. Курская аномалия" открыли в парке "Зарядье"

Выставку "Александр Дейнека. Курская аномалия" открыли в парке "Зарядье"

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В Старом Английском дворе в парке "Зарядье" проходит выставка "Александр Дейнека. Курская аномалия". Она посвящена памяти двух выдающихся деятелей русской культуры – художнику Александру Дейнеке и писателю Николаю Гоголю. Выставка работает до 5 мая.

А в Пушкинском музее можно увидеть экспозицию, приуроченную к 100-летию со дня рождения художника Владимира Вейсберга. Он пришел в музей разнорабочим, а спустя полвека тут выставляют его картины. Удивительный путь мастера можно изучить до 30 июня.

Подробности об этих и других культурных событиях – в эфире телеканала Москва 24.

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