Выставку "Александр Дейнека. Курская аномалия" открыли в парке "Зарядье"

В Старом Английском дворе в парке "Зарядье" проходит выставка "Александр Дейнека. Курская аномалия". Она посвящена памяти двух выдающихся деятелей русской культуры – художнику Александру Дейнеке и писателю Николаю Гоголю. Выставка работает до 5 мая.

А в Пушкинском музее можно увидеть экспозицию, приуроченную к 100-летию со дня рождения художника Владимира Вейсберга. Он пришел в музей разнорабочим, а спустя полвека тут выставляют его картины. Удивительный путь мастера можно изучить до 30 июня.

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