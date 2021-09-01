Отец Бритни Спирс потребовал деньги за отказ от опеки – СМИ

Отец Бритни Спирс, который ранее согласился отказаться от опекунства, требует от артистки крупную сумму отступных. Речь идет о двух миллионах долларов. Об этом со ссылкой на материалы суда сообщает портал TMZ.

Защита певицы расценивает это как попытку вымогательства и считает, что так Джеймс Спирс планирует погасить судебные издержки и рассчитаться с компанией, с которой ранее сотрудничала Бритни.

В 2008 году из-за проблем с наркотиками певица была признана частично недееспособной. Все это время ее финансы и трастовый фонд контролировали отец и назначенный судом адвокат. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.