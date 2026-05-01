Сотни музыкантов собрались в Москве на репетицию большого рок-шоу

В Новослободском парке проходит самая массовая музыкальная репетиция под открытым небом. В центре столицы собрались сотни музыкантов из Москвы, Иванова, Нижнего Новгорода и других городов России. Все они готовятся к большому рок-концерту, который состоится 30 мая.

На площадке одновременно играют гитаристы, барабанщики и вокалисты. В программе – известные рок-хиты, в том числе песни групп AC/DC и Metallica. Участники признаются, что для многих музыка давно стала важной частью жизни. Некоторые музыканты специально приехали в Москву ради участия в шоу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.