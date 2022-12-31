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17:40

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На фестивале "Путешествие в Рождество" работают кулинарные мастер-классы

На фестивале "Путешествие в Рождество" работают кулинарные мастер-классы

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Прогуляться по новогодней Москве, покататься на коньках, попробовать праздничные блюда и поучаствовать в различных мастер-классах. В столице продолжается фестиваль "Путешествие в Рождество".

На кулинарных мастер-классах юные гости смогут научиться готовить праздничные угощения со всей России, в том числе донецкий борщ с фасолью и грибами, алтайскую коврижку и костромской сбитень. На творческих занятиях ребятам покажут, как оформить праздничную афишу.

Как будут работать площадки в праздничные дни? Об этом – в эфире Москва 24.

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