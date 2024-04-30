Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 апреля, 23:15

Город

Фестиваль "Пасхальный дар" пригласил москвичей поучаствовать в благотворительных проектах

Фестиваль "Пасхальный дар" пригласил москвичей поучаствовать в благотворительных проектах

Новости часа: Собянин заявил об увеличении числа туристов в Москве к 2030 году

Фестиваль "Пасхальный дар" проходит на 60 площадках в Москве

Новости часа: похолодание ожидается в Москве до конца недели

Программу развлечений на майские выходные подготовили в Москве

Новости часа: школьники и студенты вернулись в Москву из Большой арктической экспедиции

Очереди на речной электротранспорт заметили в Москве днем 30 апреля

Фестиваль "Пасхальный дар" приглашает принять участие в благотворительных проектах

Очередь на десятки метров образовалась у касс Московского зоопарка 30 апреля

Пообщаться с собаками и передать им подарки смогут гости фестиваля "Пасхальный дар"

Фестиваль "Пасхальный дар" пригласил принять участие в благотворительных проектах. В этом году мероприятие совпадает с майскими праздниками. Фестиваль будет проводиться на 60 локациях. Среди них – культурные площадки, парки и прихрамовые территории.

Все желающие смогут посетить лекции, мастер-классы, открытые кулинарные шоу. Также на фестивале работает образовательный спецпроект "Четвероногий друг" и пункты сбора помощи "Москва помогает".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городфестиваливидеоЕкатерина КузнеченковаЕлена Любимова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика