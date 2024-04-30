Фестиваль "Пасхальный дар" пригласил москвичей поучаствовать в благотворительных проектах

Фестиваль "Пасхальный дар" пригласил принять участие в благотворительных проектах. В этом году мероприятие совпадает с майскими праздниками. Фестиваль будет проводиться на 60 локациях. Среди них – культурные площадки, парки и прихрамовые территории.

Все желающие смогут посетить лекции, мастер-классы, открытые кулинарные шоу. Также на фестивале работает образовательный спецпроект "Четвероногий друг" и пункты сбора помощи "Москва помогает".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.