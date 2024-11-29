Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 ноября, 22:30

Город

Новости часа: в ТиНАО к 2027 году построят 12 образовательных комплексов

Новости часа: в ТиНАО к 2027 году построят 12 образовательных комплексов

Новости часа: в столице будет продолжен проект "Сделано в Москве"

Телеканал Москва 24 выяснил, почему москвичи спорят о названиях столичных районов

На ВДНХ открыли главный столичный каток

Новости часа: открыто движение на новом участке у 53-го км Киевского шоссе

Открытие главного столичного катка на ВДНХ проходит 29 ноября

Новости часа: открыто движение на новом участке у 53-го км Киевского шоссе

На ВДНХ проходит торжественное открытие главного столичного катка

Новости часа: проект поддержки столичных производителей "Сделано в Москве" продолжат

Торжественное открытие катка на ВДНХ проходит 29 ноября

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа.

В пяти районах ТиНАО к 2027 году построят 12 образовательных комплексов. Об этом сообщает градостроительный комплекс Москвы.

Три автобусных маршрута запустят между Москвой и Мелитополем, передает Росавтотранс.

На ВДНХ открылся самый большой каток в столице, его площадь – около 20 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба выставки.

Читайте также
городобществостроительствовидеоЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика