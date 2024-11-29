29 ноября, 22:30Город
Новости часа: в ТиНАО к 2027 году построят 12 образовательных комплексов
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа.
В пяти районах ТиНАО к 2027 году построят 12 образовательных комплексов. Об этом сообщает градостроительный комплекс Москвы.
Три автобусных маршрута запустят между Москвой и Мелитополем, передает Росавтотранс.
На ВДНХ открылся самый большой каток в столице, его площадь – около 20 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба выставки.