Новости часа: в ТиНАО к 2027 году построят 12 образовательных комплексов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа.

В пяти районах ТиНАО к 2027 году построят 12 образовательных комплексов. Об этом сообщает градостроительный комплекс Москвы.

Три автобусных маршрута запустят между Москвой и Мелитополем, передает Росавтотранс.

На ВДНХ открылся самый большой каток в столице, его площадь – около 20 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба выставки.