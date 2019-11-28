12-й корпус ЖК "Царицыно" введен в эксплуатацию

28 ноября 2019, 14:45
Дольщики жилого комплекса "Царицыно", который считается самым проблемным долгостроем в столице, празднуют новоселье. 12-й корпус ЖК ввели в эксплуатацию.
115 семей вскоре получат ключи от своих долгожданных квартир. Рядом с новым 15-этажным зданием расположены двухъярусная подземная парковка и детская площадка.
Строительство комплекса началось в 2006 году. Открыть его планировали в 2012 году, однако владелец компании-застройщика перевел деньги в офшоры. Его арестовали и обвинили в мошенничестве. Ввести в эксплуатацию смогли только восемь домов из 24.
Новый застройщик смог зайти на объект лишь в июле 2018 года. За это время в эксплуатацию ввели два корпуса. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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