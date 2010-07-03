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08:31

Бесплатные показы фильмов с Алисой Фрейндлих пройдут в Москве

город культура кино

Фото: стоп-кадр из фильма "Сталкер". 1979 год. Режиссер Андрей Тарковский

В кинотеатрах столичной сети "Москино" бесплатно покажут фильмы с Алисой Фрейндлих. Акция приурочена к 85-летию народной артистки СССР. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В рамках программы под названием "Синематека: Алиса Фрейндлих" горожанам покажут семь наиболее ярких киноработ актрисы. На экраны выведут как популярные картины, так и мало известные, в которых Фрейндлих сыграла главную роль. Показы пройдут с 4 по 10 декабря.

Так, 4 декабря в кинотеатре "Звезда" в 19:30 состоится показ картины "Сталкер". В кинотеатре "Полет" 8 декабря можно будет посмотреть фильм "Похождения зубного врача" в 12:00. В этот же день в кинотеатре "Тула" покажут "Старомодную комедию". Начало сеанса в 14:00.

Лирическую комедию Эльдара Рязанова "Служебный роман" можно будет увидеть в кинотеатре "Молодежный" 9 декабря в 19:00, а в "Сатурне" в этот день покажут семейную драму "Сергей Иванович уходит на пенсию", начало в 12:00.

Еще одну драму "Успех" покажут в кинотеатре "Юность" в 19:15. Завершится программа показом драмы "Простая смерть" в кинотеатре "Спутник" 10 декабря в 16:00.

Алиса Фрейндлих родилась 8 декабря 1934 года в Ленинграде. Популярность ей принесла комедийная мелодрама Эльдара Рязанова "Служебный роман", снятая в 1977 году.

Актриса снималась также в таких фильмах, как "Полосатый рейс" (1961), "Соломенная шляпка" (1974), "Старомодная комедия" (1979), "Жестокий романс" (1984), "Подмосковные вечера" (1994), "На Верхней Масловке" (2005), "Женская логика" и "Линия Марты" (2014).

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