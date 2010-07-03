Фильм о маршале Малиновском впервые покажут в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Документальный фильм о маршале, дважды Герое Советского Союза Родионе Малиновском впервые покажут в кинотеатре "Поклонка" при Музее Победы.

Как сообщили в пресс-службе музея, демонстрация картины о боевом пути маршала состоится в субботу, 23 ноября в рамках военно-исторического проекта "День Армии".

В сообщении отмечается, что Малиновский "известен тем, что в замысел каждой военной операции он закладывал неожиданный для врага способ действий".

В рамках проекта "День Армии", который приурочен к 75-летию Великой Победы, в кинотеатре "Поклонка" до 9 мая 2020 года каждую субботу проходят бесплатные показы.

В День матери, 24 ноября Музей Победы сделает бесплатным вход для мам с детьми до 18 лет. На Поклонной горе пройдут экскурсии по экспозиции, кинопоказ и концерт.