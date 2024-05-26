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Новости

Новости

26 мая, 20:30

Город

Москвичам рассказали о новостях к вечеру 26 мая

Москвичам рассказали о новостях к вечеру 26 мая

Научные и творческие мастерские подготовили на фестивале "На лугу"

В Московском зоопарке показали, чем занимается панда Катюша

Финалы Кубка по стендовой стрельбе прошли в новом клубе "Румянцево"

Более 200 человек приняли участие в SUP-регате в Москве

"Мой район. Новости": разработку лекарств от тяжелых заболеваний профинансируют в столице

"Мой район. Новости": врачи предупредили о периоде цветения тополя в столице

"Мой район. Новости": объем специализированной медпомощи в Москве увеличится в 1,5 раза

Научные и творческие мастерские работают в "Царицыне" в рамках экофестиваля

Ограничения движения на улицах Москвы в связи с мотофестивалем были сняты

Солнечный воскресный день в столице закончился дождем. При этом во многих районах города прошел небольшой дождь, однако на юго-восток Москвы обрушился ливень.

Арену "Локомотив" в Люблине ждет второе рождение. Там появятся покрытие с подогревом, воркаут-площадки, беговая дорожка и новые трибуны.

Более 200 человек приняли участие в SUP-регате в Москве. Она проходила в рамках фестиваля "Москва – на волне. Рыбная неделя". Спортсмены прошли 4 километра по Водоотводному каналу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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городпогодаспортвидеоЕкатерина Фоменко
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