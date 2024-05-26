26 мая, 20:30Город
Москвичам рассказали о новостях к вечеру 26 мая
Солнечный воскресный день в столице закончился дождем. При этом во многих районах города прошел небольшой дождь, однако на юго-восток Москвы обрушился ливень.
Арену "Локомотив" в Люблине ждет второе рождение. Там появятся покрытие с подогревом, воркаут-площадки, беговая дорожка и новые трибуны.
Более 200 человек приняли участие в SUP-регате в Москве. Она проходила в рамках фестиваля "Москва – на волне. Рыбная неделя". Спортсмены прошли 4 километра по Водоотводному каналу.
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